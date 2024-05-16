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17:07, 16 мая 2024Силовые структуры

В центре Москвы мужчину ударили ножом в шею

В Москве мужчину ударили ножом в шею

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В центре Москвы мужчину ударили ножом в шею — его тело 16 мая обнаружили на Николоямской улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы. Также оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают подозреваемого.

По данным следствия, трагедия произошла вблизи жилого дома, расположенного на Николоямской улице. Днем 16 мая там был обнаружен потерпевший с перерезанной шеей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 32-летний рецидивист расправился с бывшей возлюбленной и ее парнем в частном доме. Злоумышленник — ранее судимый житель Чеченской Республики Адам Кураев. Преступление произошло в ночь на 24 апреля в селе Кагальник.

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      Анна Габай
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