Обвиняемый в ножевой расправе над мужчиной в центре Москвы арестован

В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины ножом на срок до 16 июля

Начало событий в новости В центре Москвы мужчину ударили ножом в шею

Таганский районный суд арестовал на 1,5 месяца обвиняемого в совершении расправы с ножом над мужчиной в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Как установил суд, преступление совершил Владислав Неклюдов. Он арестован до 16 июля.

Трагедия произошла вблизи жилого дома, расположенного на Николоямской улице. 16 мая потерпевшего с перерезанной шеей обнаружили прохожие.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 32-летний рецидивист расправился с бывшей возлюбленной и ее парнем в частном доме. Злоумышленник — ранее судимый житель Чеченской Республики Адам Кураев. Преступление произошло в ночь на 24 апреля в селе Кагальник.