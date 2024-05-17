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20:15, 17 мая 2024Силовые структуры

Обвиняемый в ножевой расправе над мужчиной в центре Москвы арестован

В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины ножом на срок до 16 июля
Начало событий в новости В центре Москвы мужчину ударили ножом в шею

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Таганский районный суд арестовал на 1,5 месяца обвиняемого в совершении расправы с ножом над мужчиной в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Как установил суд, преступление совершил Владислав Неклюдов. Он арестован до 16 июля.

Трагедия произошла вблизи жилого дома, расположенного на Николоямской улице. 16 мая потерпевшего с перерезанной шеей обнаружили прохожие.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 32-летний рецидивист расправился с бывшей возлюбленной и ее парнем в частном доме. Злоумышленник — ранее судимый житель Чеченской Республики Адам Кураев. Преступление произошло в ночь на 24 апреля в селе Кагальник.

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      Анна Габай
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