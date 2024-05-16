Власти потратят сотни миллиардов рублей из бюджета на льготную ипотеку

Власти потратят 550 миллиардов рублей из бюджета на льготную ипотеку

В 2024 году российские власти выделят из федерального бюджета рекордную сумму в 960 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования, что составляет практически три процента от всех трат казны. При этом большую часть, 550 миллиардов рублей, потратят на льготную ипотеку, со ссылкой на экспертов Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста имени Столыпина пишут «Известия».

Известно, что в последние годы на подобную компенсацию банкам недополученных доходов по кредитам, выданным по льготным ставкам, тратили на сотни миллиардов меньше — в среднем 600-800 миллиардов рублей. Траты на льготные программы в 2024 году на один миллиард рублей превышают объем средств, выделяемых в этом же году на ЖКХ — 959 миллиардов рублей.

На субсидирование ставок по льготной ипотеке власти в итоге потратят больше, чем предполагалось изначально: после 1 июля в России были намерены отменить и льготную ипотеку на новостройки, и семейную программу, однако президент Владимир Путин распорядился оставить последнюю. Ранее Минфин отмечал, что на ее продление в 2024 году понадобится потратить порядка 260 миллиардов рублей. В связи с этим ведомство выступает за сворачивание льготных программ и ужесточение условий по тем, которые сохранятся. Кроме того, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, рассматривается исключение из семейной ипотеки потенциальных заемщиков с высоким уровнем доходов. Он также сообщил, что Минфин обсуждает сворачивание программы жилищных кредитов для программистов и корректировку условий всех льготных программ, за исключением сельской. Так, процентную ставку по дальневосточной ипотеке к 2030 году хотят увеличить до восьми процентов.

Ранее стало известно, что Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке для россиян с двумя несовершеннолетними детьми до 12 процентов годовых.