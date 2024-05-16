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13:07, 16 мая 2024Россия

Во время удара по Крыму ракетами ATACMS заметили американский дрон-разведчик

«Военная хроника»: дрон-разведчик США заметили во время удара ATACMS по Крыму

Фото: Bobbi Zapka / U.S. Air Force / Wikimedia

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk был замечен в Черном море во время удара по Крыму с применением ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По их данным, беспилотник США до сих пор дежурит юго-западнее Севастополя.

«Само по себе применение ATACMS по Крыму фиксируется не первый раз и наводит на мысль, что объекты полуострова в силу неких обстоятельств остаются первоочередной целью для ВСУ и ГУР», — пояснил автор поста.

Минобороны ранее доложило, что украинская армия ударила по Крыму десятью снарядами ATACMS американского производства. В ведомстве заверили, что все оперативно-тактические ракеты над полуостровом были успешно перехвачены российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь депутат Госдумы из Севастополя Дмитрий Белик заявил, что попытка ВСУ нанести удар по Крыму ракетами ATACMS является проявлением бессилия. По словам депутата, Украина использует любою возможность, чтобы «сделать России какую-нибудь пакость».

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      Никита Абрамов
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