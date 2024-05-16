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12:15, 16 мая 2024Мир

Высший военный орган ЕС вновь возглавил выходец из нейтральной страны

Politico: главой Военного комитета ЕС вновь стал выходец из страны вне НАТО

Фото: Unsplash

Главой Военного комитета Европейского союза (ЕС) стал генерал-лейтенант Шон Клэнси из Ирландии, не являющейся членом НАТО. Об этом пишет издание Politico.

«Несмотря на то что Европа укрепляет свою оборону, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России, высший военный орган ЕС вновь получает в качестве председателя генерала из нейтральной страны», — утверждается в публикации.

До этого Военный комитет ЕС возглавлял австрийский генерал Роберт Бригер, также выходец из страны, придерживающейся нейтралитета. Объявляя новоизбранного главу органа, Бригер отметил, что «преемственность крайне важна».

По данным издания, в Европе есть недовольные тем фактом, что Военный комитет будет вновь возглавлен генералом из не входящей в НАТО страны. В публикации приводятся слова анонимного дипломата, отметившего, что военный орган ЕС сложно «воспринимать всерьез», так как «в такой критический исторический момент, когда нам нужна быстрая координация с НАТО» для наращивания военной мощи ЕС, комитет «возглавляет страна, не являющаяся членом альянса».

Ранее в ЕС заявили, что союз уже частично перешел к военной экономике для продолжения помощи Киеву.

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      Елизавета Мытарева
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