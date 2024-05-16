Выстрелившего в юношу на стадионе россиянина задержали

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве молодого человека

Полиция начала поиск выстреливших в молодого человека на стадионе россиян

Начало событий в новости Полиция начала поиск выстреливших в молодого человека на стадионе россиян

В Челябинской области был задержан подозреваемый, который выстрелил в молодого человека на стадионе «Южный» в Миассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Челябинска. В настоящее время он доставлен в следственные органы.

Стрельба на стадионе «Южный» в Миассе произошла 14 мая. Тогда группа молодых людей поссорилась с 23-летним россиянином и открыла огонь по нему. Пострадавший получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Позже его обнаружили местные жители, которые и сообщили о произошедшем в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.