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14:24, 16 мая 2024Силовые структуры

Выстрелившего в юношу на стадионе россиянина задержали

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве молодого человека
Начало событий в новости Полиция начала поиск выстреливших в молодого человека на стадионе россиян

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинской области был задержан подозреваемый, который выстрелил в молодого человека на стадионе «Южный» в Миассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Челябинска. В настоящее время он доставлен в следственные органы.

Стрельба на стадионе «Южный» в Миассе произошла 14 мая. Тогда группа молодых людей поссорилась с 23-летним россиянином и открыла огонь по нему. Пострадавший получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Позже его обнаружили местные жители, которые и сообщили о произошедшем в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

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      Анна Габай
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