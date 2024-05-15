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07:23, 15 мая 2024Силовые структуры

Полиция начала поиск выстреливших в молодого человека на стадионе россиян

Молодого россиянина застрелили после ссоры на стадионе в Миассе
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Челябинской области полицейские начали розыск подозреваемых в расправе над молодым россиянином. Об этом в среду, 15 мая, сообщает издание «КП».

По данным издания, ЧП произошло в городе Миасс на стадионе «Южный», где во время ссоры 23-летнего россиянина с группой молодых людей, последние открыли огонь. Ранение, полученное юношей, оказалось не совместимо с жизнью. Молодого человека позже обнаружили местные жители, которые и сообщили о произошедшем в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Личность стрелявшего установили, предпринимаются действия для его задержания.

14 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге на парковке торгового центра произошла стрельба, в результате которой ранения получил мужчина.

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      Владимир Седов
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