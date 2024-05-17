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07:31, 17 мая 2024Ценности

37-летняя актриса похвасталась прессом на откровенных фото

37-летняя актриса Кристин Каваллари похвасталась прессом на откровенных снимках

Фото: Eric Jamison / AP

Американская актриса Кристин Каваллари похвасталась фигурой на новых фото в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя телезвезда поделилась серией кадров, на которых показала пресс в черном кроп-топе и коротких джинсовых шортах. На размещенных снимках знаменитость позировала на фоне стены с нюдовым макияжем. При этом волосы Каваллари распустила и уложила волнами, убрав от лица с помощью платка.

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Что касается аксессуаров, на инфлюэнсеры были несколько ожерелий, крупные серьги и кольца.

В апреле американскую телезвезду и модель Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи.

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      Карина Черных
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