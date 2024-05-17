Полковник рассказал о создании буферной зоны без взятия Харькова

Полковник Кошкин допустил создание буферной зоны без взятия Харькова

Главная задача российских военных сегодня — создать буферную зону для того, чтобы исключить обстрелы мирных городов. Возможно, брать Харьков для этого не придется, сказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Необходимо отодвинуть войска Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они не обстреливали наши мирные города. Вот в чем суть буферной зоны. Этим сейчас и занимаются российские военнослужащие», — сказал Кошкин.

Полковник также напомнил о словах президента России Владимира Путина, заявившего об отсутствии планов взятия Харькова под контроль.

«Значит, пока Харьков брать не будут, будут продолжать создавать зону, которая способна обеспечить безопасность наших городов», — заключил военный эксперт.

Ранее Путин неоднократно заявлял о вероятности создания на территории Украины непреодолимой для средств поражения, в том числе западных, «санитарной зоны». По его словам, это поможет сократить риск ударов Вооруженных сил Украины по российским регионам.