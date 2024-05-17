Более десятка самолетов приготовились к посадке в горящем российском аэропорту

Более десятка самолетов приготовились к посадке в горящем аэропорту Минвод

Более десяти самолетов с пассажирами на борту приготовились к посадке в горящем аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на табло авиагавани.

Уточняется, что в российский аэропорт должны прибыть рейсы из Москвы, Омска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астаны и Екатеринбурга.

О возгорании в авиагавани в Минеральных Водах Ставропольского края стало известно ранее 17 мая. Пожар начался в терминале прибытия. Других подробностей, а также информации о пострадавших или эвакуации персонала и пассажиров на данный момент нет.