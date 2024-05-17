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15:59, 17 мая 2024Путешествия

Более десятка самолетов приготовились к посадке в горящем российском аэропорту

Более десятка самолетов приготовились к посадке в горящем аэропорту Минвод

Фото: Nils Nedel / Unsplash

Более десяти самолетов с пассажирами на борту приготовились к посадке в горящем аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на табло авиагавани.

Уточняется, что в российский аэропорт должны прибыть рейсы из Москвы, Омска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астаны и Екатеринбурга.

О возгорании в авиагавани в Минеральных Водах Ставропольского края стало известно ранее 17 мая. Пожар начался в терминале прибытия. Других подробностей, а также информации о пострадавших или эвакуации персонала и пассажиров на данный момент нет.

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      Марк Успенский
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