Пожар начался в здании российского аэропорта

Shot: пожар начался в здании аэропорта в Ставропольском крае

В Минеральных водах Ставропольского края загорелось здание аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, пожар начался в терминале прибытия. Отмечается, что к посадке в загоревшейся воздушной гавани готовятся самолеты из трех российских городов.

Других подробностей, а также информации о пострадавших или эвакуации персонала и пассажиров, на данный момент нет.

Ранее пожар произошел в аэропорту Новокузнецка. По данным МЧС Кемеровской области, огонь охватил 300 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из помещения люди вышли самостоятельно. Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.