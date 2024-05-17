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15:44, 17 мая 2024Россия

Пожар начался в здании российского аэропорта

Shot: пожар начался в здании аэропорта в Ставропольском крае

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В Минеральных водах Ставропольского края загорелось здание аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, пожар начался в терминале прибытия. Отмечается, что к посадке в загоревшейся воздушной гавани готовятся самолеты из трех российских городов.

Других подробностей, а также информации о пострадавших или эвакуации персонала и пассажиров, на данный момент нет.

Ранее пожар произошел в аэропорту Новокузнецка. По данным МЧС Кемеровской области, огонь охватил 300 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из помещения люди вышли самостоятельно. Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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