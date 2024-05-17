В Германии подняли вопрос о контрабанде оружия с Украины

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о контрабанде оружия с Украины

Группа членов бундестага ФРГ от Левой партии подняли вопрос о возможной контрабанде оружия с Украины в страны ЕС. О рисках сложившейся ситуации депутаты заявили в своем обращении к немецкому правительству. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

Парламентарии подчеркнули, что не в первый раз с начала конфликта на Украине «возникает опасение, что оружие ввозится контрабандой в другие страны, например, в государства-члены ЕС, находящиеся на грани войны».

«Еще в 2016 году сообщалось, что на Украине незаконно находится до пяти миллионов незарегистрированных единиц оружия. В связи с этим неоднократно отмечались случаи попыток контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ украинского производства в Европейский союз», — подчеркнули авторы обращения.

По их мнению, угроза поставок оружия с Украины в ЕС незаконным путем возросла с начала конфликта с Россией. В связи с этим они обратились к правительству с вопросом о его действиях для предотвращения контрабанды оружия.

В марте 2022 года экс-офицер американской разведки Скотт Риттер сообщил об опасениях утечек поставляемого Украине оружия на черный рынок. Он уточнял, что «утечки» в том числе коснулись противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

До этого газета The Washington Post также писала, что власти США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды. По данным материала от 2 ноября, пока провели две проверки, а проинспектировали — 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия. Речь о периоде с 24 февраля, когда начался конфликт, по ноябрь этого года.