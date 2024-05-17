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07:33, 17 мая 2024Силовые структуры

У семьи кадровика Минобороны нашли коттедж в элитном районе Краснодара

РИА Новости: у сестры жены генерала Кузнецова есть элитный коттедж в Краснодаре
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У семьи обвиняемого во взяточничестве начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова есть коттедж в элитном районе Краснодара. Об этом сообщила РИА Новости домработница коттеджа.

По ее словам, трехэтажный дом принадлежит сестре жены Кузнецова Инне. Кроме того, в собственности у женщины есть квартира в городе. В настоящий момент Инна и ее супруг находятся за границей, но приедут в июне, добавила собеседница агентства.

Домработница отметила, что свояки генерала проживают в коттедже больше 20 лет. Она добавила, что Инна поддерживает связь с сестрой.

Ранее обыски по делу генерала Минобороны России Кузнецова прошли по ряду адресов. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, во время обысков дома у Кузнецова было обнаружено более 100 миллионов рублей. По месту фактического проживания и регистрации главного кадровика Минобороны также обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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      Марина Совина
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