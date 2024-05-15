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08:13, 15 мая 2024Силовые структуры

Золотые монеты и коллекционные часы. Обыски сразу по нескольким адресам прошли по делу главного кадровика Минобороны

Обыски по делу генерала Минобороны России Кузнецова прошли по ряду адресов
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По делу арестованного начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде недвижимости, провели обыски сразу по нескольким адресам.

Как рассказали в правоохранительных органах, обыски проходили в течение нескольких дней как в Москве, так и в Краснодарском крае.

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23 апреля 2024

У Кузнецова нашли золотые монеты и коллекционные часы

14 мая официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщала «Ленте.ру», что во время обысков дома у Кузнецова было обнаружено более 100 миллионов рублей.

По месту фактического проживания и регистрации главного кадровика Минобороны также обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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19 апреля 2024

Кузнецову вменяется получение взяток на 30,5 миллиона рублей

Как стало известно, в полномочия Кузнецова входили организация и контроль вопросов «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей.

Следствие считает, что Кузнецов решил извлечь выгоду из занимаемой должности, для чего «не позднее 22 апреля 2020 года» вступил в преступный сговор с краснодарским бизнесменом Левой Мартиросяном. Установлено, что в 2021–2023 годах Кузнецов организовал заключение между Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) и фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание услуг по размещению военнослужащих на общую сумму 372 миллиона 300 тысяч рублей.

В обмен на это Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова участок земли за 7,5 миллиона рублей в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью 1125 квадратных метров (стоимостью почти 23 миллиона рублей), также записанный на нее.

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6 мая 2024

Кузнецову грозит до 15 лет колонии

Кузнецов обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. Также Басманный суд Москвы арестовал Мартиросяна.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. Ранее он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.

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      Марина Совина
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