Золотые монеты и коллекционные часы. Обыски сразу по нескольким адресам прошли по делу главного кадровика Минобороны

Обыски по делу генерала Минобороны России Кузнецова прошли по ряду адресов

По делу арестованного начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде недвижимости, провели обыски сразу по нескольким адресам.

Как рассказали в правоохранительных органах, обыски проходили в течение нескольких дней как в Москве, так и в Краснодарском крае.

У Кузнецова нашли золотые монеты и коллекционные часы

14 мая официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщала «Ленте.ру», что во время обысков дома у Кузнецова было обнаружено более 100 миллионов рублей.

По месту фактического проживания и регистрации главного кадровика Минобороны также обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецову вменяется получение взяток на 30,5 миллиона рублей

Как стало известно, в полномочия Кузнецова входили организация и контроль вопросов «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей.

Следствие считает, что Кузнецов решил извлечь выгоду из занимаемой должности, для чего «не позднее 22 апреля 2020 года» вступил в преступный сговор с краснодарским бизнесменом Левой Мартиросяном. Установлено, что в 2021–2023 годах Кузнецов организовал заключение между Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) и фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание услуг по размещению военнослужащих на общую сумму 372 миллиона 300 тысяч рублей.

В обмен на это Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова участок земли за 7,5 миллиона рублей в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью 1125 квадратных метров (стоимостью почти 23 миллиона рублей), также записанный на нее.

Кузнецову грозит до 15 лет колонии

Кузнецов обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. Также Басманный суд Москвы арестовал Мартиросяна.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. Ранее он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.