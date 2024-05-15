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06:50, 15 мая 2024Силовые структуры

Стало известно о новых обысках по делу главного кадровика Минобороны

По делу генерала Минобороны Кузнецова прошли обыски по нескольким адресам

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

По уголовному делу арестованного начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам. Об этом стало известно ТАСС от правоохранительных органов.

Как рассказал собеседник агентства, обыски проходили в течение нескольких дней в Москве и в Краснодарском крае.

Об аресте Кузнецова сообщалось во вторник, 14 мая. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. В ходе обыска сотрудники следственных органов нашли дома у Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Также Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля краснодарского предпринимателя Леву Мартиросяна, проходящего по уголовному делу Кузнецова.

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      Марина Совина
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