Стало известно о новых обысках по делу главного кадровика Минобороны

По делу генерала Минобороны Кузнецова прошли обыски по нескольким адресам

По уголовному делу арестованного начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам. Об этом стало известно ТАСС от правоохранительных органов.

Как рассказал собеседник агентства, обыски проходили в течение нескольких дней в Москве и в Краснодарском крае.

Об аресте Кузнецова сообщалось во вторник, 14 мая. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. В ходе обыска сотрудники следственных органов нашли дома у Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Также Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля краснодарского предпринимателя Леву Мартиросяна, проходящего по уголовному делу Кузнецова.