ТАСС: по делу главного кадровика Минобороны провели обыски по нескольким адресам

По делу начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде недвижимости, провели обыски сразу по нескольким адресам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, обыски проходили в течение нескольких дней как в Москве, так и в Краснодарском крае.

Об аресте генерала Кузнецова стало известно 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. В ходе обыска сотрудники следственных органов нашли дома у Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.