Двух россиян задержали за поджог вышки сотовой связи

В Петербурге задержали двух мужчин за поджог вышки сотовой связи

В Петербурге задержали 28-летнего и 38-летнего мужчин за поджог вышки сотовой связи в Фарфоровском Посту. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, старшего задержанного ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и покушение на нее, а младший получал условный срок за попытку похитить две пачки кофе из магазина и штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.

Теперь подозреваемых задержали на двое суток по делу об умышленном повреждении имущества.

Ранее стало известно, что в Запорожской области за акт международного терроризма и надругательство над флагом России предстанет перед судом 19-летний местный житель.