Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:17, 16 мая 2024Силовые структуры

19-летний житель Запорожской области пойдет под суд за поджог администрации

19-летний житель Запорожья пойдет под суд за надругательство над флагом России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Запорожской области за акт международного терроризма и надругательство над флагом России предстанет перед судом 19-летний местный житель. Об этом в четверг, 16 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2022 года, будучи несовершеннолетним, молодой человек с двумя сообщниками при помощи двух коктейлей Молотова поджег здание военно-гражданской администрации сельского поселения «Новобогдановское». Этим молодой человек не ограничился, он снял с древка висевший перед входом флаг России и бросил его на землю.

Установить фигуранта указанных преступлений и привлечь его к уголовной ответственности следователям удалось во взаимодействии с центром противодействия экстремизма Главного управления МВД России по Запорожской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

10 мая глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника советским воинам в Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Как депутаты это объяснили?

      В НАТО признали устойчивость Российской армии

      В США обеспокоились из-за предупреждения Путина

      Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели граждан на Украине

      В Госдепе назвали положение ВСУ невероятно отчаянным

      Неравнодушные россияне спасли косулю в Омске

      Мужчинам перечислили признаки аллергии на собственный оргазм

      Российские военные получили партию танков Т-90М

      Россияне приезжают в Таиланд и чинят беспредел. Почему местные начинают их ненавидеть?

      Влияние климатического кризиса на здоровье мозга оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше