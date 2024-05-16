19-летний житель Запорожской области пойдет под суд за поджог администрации

19-летний житель Запорожья пойдет под суд за надругательство над флагом России

В Запорожской области за акт международного терроризма и надругательство над флагом России предстанет перед судом 19-летний местный житель. Об этом в четверг, 16 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2022 года, будучи несовершеннолетним, молодой человек с двумя сообщниками при помощи двух коктейлей Молотова поджег здание военно-гражданской администрации сельского поселения «Новобогдановское». Этим молодой человек не ограничился, он снял с древка висевший перед входом флаг России и бросил его на землю.

Установить фигуранта указанных преступлений и привлечь его к уголовной ответственности следователям удалось во взаимодействии с центром противодействия экстремизма Главного управления МВД России по Запорожской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

10 мая глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника советским воинам в Финляндии.