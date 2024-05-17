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14:31, 17 мая 2024Силовые структуры

Двум мигрантам дали срок за финансовую помощь террористической организации

В Ростове-на-Дону за финансирование «Джебхат ан-Нусра» двум мигрантам дали срок

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону двум мигрантам дали срок за финансовую помощь организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в пятницу, 17 мая, «Ленте.ру» сообщили в Южной окружном военном суде.

Как установил суд, 9 декабря 2021 года осужденные Резуан Шогенов и Батоки Маршенкулов через мессенджер связались с представителями организации и сообщили, что хотят оказать финансовую помощь террористам. 10 декабря подсудимые через платежные терминалы перевели участнику террористического движения 86 тысяч рублей.

После этого оба стали фигурантами уголовного дела. Шогенову дали восемь с половиной лет, его напарник Маршенкулов отправился в колонию на девять лет.

5 декабря сообщалось, что Центральный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Ульяновской области, виновного в финансировании деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

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      Владимир Седов
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