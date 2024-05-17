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17:56, 17 мая 2024Бывший СССР

Эстония нашла применение земле, которую хотела отдать России. Почему Таллин передумал?

Эстония начнет застройку лесных территорий, которыми хотела обменяться с РФ
Саатсеский сапог

Саатсеский сапог. Фото: Police and Border Guard Board / Politsei- ja Piirivalveamet / Wikimedia Commons

В Эстонии решили не обмениваться землей с Россией. Участок, который планировалось отдать России, будут застраивать под собственные цели. Об этом заявил глава МВД Лаури Ляэнеметс.

Он отметил, что Эстония изначально хотела обменять свои лесные пограничные земли на Саатсеский сапог — территорию в Псковской области. При этом позже власти приняли решение начать проектирование и строительство границы на указанных участках.

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В МВД Эстонии заявили о невозможности обмена территориями с Россией

Ляэнеметс прокомментировал решение эстонского правительства начать строительство приграничной инфраструктуры без соглашений с Россией о госгранице и разграничении морских пространств. Он пояснил, что обмен землей с Россией сейчас невозможен.

«Какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — заявил глава МВД Эстонии. Он также подметил, что эстонские власти построят новую дорогу в обход Саатсеского сапога.

Фото: Janis Laizans / Reuters

Эстония высказывает претензии насчет территории России несколько десятилетий

Уже многие годы поднимается вопрос об обмене земель России и Эстонии. Таллин периодически претендовал на Саатсеский сапог, который находится в районе поселка Саатсе. Участок до 1944 года входил в состав Эстонии, а после — Псковской области. Его площадь составляет 115,5 гектара.

Россия еще в 2005-м планировала подписать соглашение с эстонским правительством. Тогда же в договоре хотели откорректировать границы еще семи мест, считающихся спорными.

Подобное решение объяснялось тем, что граница разделяет пополам некоторые земли, что не приводит к удобству для жизни местных. Например, через Россию проходили линии электропередачи Эстонии, и наоборот. По этой земле также нельзя было ходить пешком, а машины не могли останавливаться на дорогах около границы.

Взамен же Эстония обещала отдать России несколько своих земель. Но вопрос так и не был решен.

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      Варвара Кошечкина
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