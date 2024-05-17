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05:50, 17 мая 2024Путешествия

Европеец переехал в Россию и удивился одной особенности жизни в стране

Кристиан Тропеа

Кристиан Тропеа. Кадр: МЫ И ОНИ | МАРИЯ ШАХОВА / YouTube

Итальянец Кристиан Тропеа, который переехал в Россию десять лет назад, удивился стоимости жилищно-коммунальных услуг в стране. Своими впечатлениями он поделился с телеведущей Марией Шаховой в ее проекте «Мы и они» на YouTube.

Тропеа рассказал, что приехал в Екатеринбург к девушке, и первое время его многое поражало в столице Урала. По признанию иностранца, впервые он ждал счетов за ЖКУ со страхом. Привычная для россиян трата электричества и воды казалась ему расточительством.

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«В первый месяц я думал, что получу квитанции, наверное, на миллиард рублей. А когда увидел, поразился: "Всего лишь?"» — признался европеец.

Ранее российская путешественница побывала в Германии и назвала пять особенностей жизни в этой стране, которые в России «не поймут». Например, туристку удивило, что немцы до сих пор рассылают открытки по почте.

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      Мария Борисова
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