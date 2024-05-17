ФСБ задержала главу «Башкирских электросетей» по делу о взятке

ФСБ задержала по делу о взятке главу «Башкирских электросетей» Багаева

ФСБ задержала гендиректора «Башкирских электросетей» Павла Багаева. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, с февраля 2020 года по март 2021 года обвиняемый за взятку в размере 1,65 миллиона рублей несколькими траншами оказал коммерческой организации содействие в заключении договоров купли-продажи собственности, которая была задействована при строительстве АЭС в городе Агидель. Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее 17 мая сообщалось, что в Москве задержали заместителя главы правительства Алтайского края Ивана Кибардина.