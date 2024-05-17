Главу «Телеспорта» обвинили в мошенничестве и злоупотреблениях

Главу «Телеспорта» Макаренко обвинили в мошенничестве и злоупотреблениях

Следователи официально предъявили обвинение главе крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт» Петру Макаренко. Об этом сообщает РБК.

Макаренко проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

Собеседник РБК рассказал, что обвинение выдвинули 15 мая. Наказание за аферы предусматривает в том числе лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей, а за злоупотребления — штраф или принудительные работы до пяти лет, или лишение свободы до десяти лет.

6 апреля Гагаринский суд Москвы отправил Макаренко под домашний арест на 30 суток, потом арест был продлен до 4 июня.

Онлайн-кинотеатр Okko обвиняет «Телеспорт» в незаконной продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа». В июле 2021 года Okko купил у оператора эксклюзивные права на показ всех матчей Европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Компания Okko оплатила «Телеспорту» полную стоимость прав за все шесть лет авансом.