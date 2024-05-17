Грабители напали на туристку в Европе и потрогали ее в интимных местах

Двое грабителей напали на британскую туристку в популярном городе Европы и потрогали ее в интимных местах. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в городе Магалуф, Испания. Девушка находилась на улице и разговаривала по телефону с родственником. В это время неизвестные подошли к ней с разных сторон и затащили ее в менее людный переулок. Злоумышленники забрали у нее украшения и телефон, а затем стали трогать девушку.

По словам потерпевшей, рядом случайно проезжала полицейская машина. Нападавшие испугались и покинули место преступления. Вскоре их опознали и арестовали. Теперь мужчинам грозит от 17 до 20 лет лишения свободы.

Ранее военнослужащий британских войск изнасиловал женщину в отеле популярного европейского курорта Майорка и попался полиции в аэропорту. 27-летний военный приехал на отдых в Испанию вместе с друзьями, чтобы принять участие в турнире по регби.