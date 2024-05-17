Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:01, 17 мая 2024Путешествия

Грабители напали на туристку в Европе и потрогали ее в интимных местах

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Двое грабителей напали на британскую туристку в популярном городе Европы и потрогали ее в интимных местах. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в городе Магалуф, Испания. Девушка находилась на улице и разговаривала по телефону с родственником. В это время неизвестные подошли к ней с разных сторон и затащили ее в менее людный переулок. Злоумышленники забрали у нее украшения и телефон, а затем стали трогать девушку.

По словам потерпевшей, рядом случайно проезжала полицейская машина. Нападавшие испугались и покинули место преступления. Вскоре их опознали и арестовали. Теперь мужчинам грозит от 17 до 20 лет лишения свободы.

Ранее военнослужащий британских войск изнасиловал женщину в отеле популярного европейского курорта Майорка и попался полиции в аэропорту. 27-летний военный приехал на отдых в Испанию вместе с друзьями, чтобы принять участие в турнире по регби.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Россиян предупредили о риске подхватить опасную болезнь на даче

      Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

      Бежавшая от семьи и уехавшая из России чеченка попросила ее не искать

      Врач перечислила простые способы отрастить волосы в домашних условиях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше