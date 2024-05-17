Информация о проведении курсов стрельбы участниками СВО в храме не подтвердилась

Сообщение о проведении курсов стрельбы участниками СВО в храме не подтвердилась

Информация о проведении курсов стрельбы участниками специальной военной операции (СВО) в храме в Подмосковье не подтвердилась.

Telegram-каналы, связанные с Михаилом Ходорковским (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) со ссылкой на публикацию на официальном сайте администрации Красногорска пишут о том, что участники СВО открыли курсы стрельбы в православном храме. Утверждается, что читать лекции о патриотизме священнослужители будут с благословения архиепископа Одинцовского и Красногорского, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии Фомы.

В публикациях говорится, что объявление об открытии курсов стрельбы в православном храме размещено на сайте красногорской администрации 13 мая.

В действительности на официальном сайте администрации Красногорска за 13 мая опубликовано пять статей, ни одна из них не посвящена объявлению об открытии курсов стрельбы в храме. В материалах, опубликованных в другие даты, также нет информации об этом.

Информация о том, что в Подмосковье участники СВО открыли курсы стрельбы в православном храме, не получила широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»