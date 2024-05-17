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07:01, 17 мая 2024Забота о себе

Избегающей первого секса с нравящимся партнером женщине дали совет

Фото: Unsplash

Психотерапевт Колин Нолан дала совет женщине, избегающей секса с нравящимся ей партнером. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

29-летняя женщина призналась, что сходила на несколько свиданий с парнем и однажды даже спала с ним в одной постели, но первого секса пока не было, хотя ей очень этого хотелось. «Мы были достаточно близки, и все было прекрасно, но я убедила его, что мне надо рано вставать, и мы просто проболтали, пока не уснули. Проблема в том, что раньше я быстро соглашалась на секс, и романы были короткими, а теперь я хочу серьезных отношений, которые боюсь испортить спешкой с интимом», — написала она. По словам автора письма, по-настоящему длинного и серьезного романа у нее еще никогда не было.

В ответ Нолан отметила, что секс должен происходить естественным образом, когда к нему готовы оба человека. «Мой совет — делайте так, как считаете правильным, и если он вам подходит, это не повлияет на отношения. Если вы совпали, это главное, а что вы делали в предыдущих отношениях — значения не имеет», — считает коуч. Нолан также порекомендовала женщине поговорить о своих переживаниях с избранником. «Скажите: "Ты мне очень нравишься, но я боюсь поторопиться, и прошлый опыт, начинавшийся с секса, был неудачным". Заведите этот разговор и послушайте, что он ответит», — предложила специалистка.

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Ранее Нолан дала совет взрослой женщине, переживающей кризис дружбы с подругами, которые никогда не инициируют встречи сами. Специалистка признала, что односторонняя дружба может ранить, а отношения с людьми иногда заканчиваются.

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      Александра Лисица
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