Переживающей кризис дружбы взрослой женщине дали совет

Психотерапевт Колин Нолан дала совет взрослой женщине, переживающей кризис дружбы. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам автора письма, они с тремя подругами были некоторое время близки после университета, однако сейчас их пути разошлись: одну подругу поглотила работа, а другая сейчас переживает тяжелое расставание. При этом сама женщина счастлива в браке.

Автор письма тревожится, что из всех подруг лишь одна она организует встречи два-три раза в год: небольшие путешествия, вечеринки, дни рождения. «Недавно я поняла, что они никогда не звонят и не пишут первыми. Решила в этом году ничего не организовывать, чтобы увидеть, что будет. Никто из них не вышел на связь. Ощущение, что все это нужно только мне, может, стоит отпустить дружбу?» — размышляет она.

Нолан признала, что односторонняя дружба может ранить, а отношения с людьми иногда заканчиваются. Тем не менее, считает психотерапевт, надо дать дружбе шанс. «Перестаньте все организовывать, но иногда шлите им сообщения, спрашивайте, как дела. Не принимайте на свой счет — одна разводится с мужем, а другая в браке с работой. Развод — это тяжело, человек концентрируется на себе и своих проблемах», — написала специалистка.

По словам Нолан, если подруги действительно хотят продолжать общение, они рано или поздно обнаружат, что женщина пропала, и постараются установить контакт.

Ранее Нолан дала совет 38-летней женщине, бросившей работу ради воспитания детей и теперь не находящей у мужа поддержки. Специалистка отметила, что муж, вероятно, тоже испытывает сильный стресс, а коммуникация в семье значительно нарушена.