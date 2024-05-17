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12:53, 17 мая 2024Наука и техника

Корабль «Пассат» выполнил стрельбы в море

Ракетный корабль «Пассат» Балтфлота выполнил артиллерийские стрельбы в море

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота «Пассат» проекта 1234.1 выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«Экипаж малого ракетного корабля провел артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-176 на морском полигоне флота. В качестве мишени использовался малый корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно», — говорится в сообщении.

Также моряки выполнили стрельбу по воздушным целям, которые имитировал воздушный макет зонда на якоре. Кроме того, в море состоялось плановое учение по условному нанесению ракетного удара, радиационной, химической и биологической защите, борьбе за живучесть и подводной противодиверсионной обороне корабля.

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МРК «Пассат», который спустили на воду и ввели в эксплуатацию в 1990 году, получил шесть пусковых установок с крылатыми противокорабельными ракетами П-120 «Малахит».

В апреле Минобороны России сообщило, что экипаж новейшего МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт», который построили для Балтийского флота, провел плановые стрельбы по воздушной цели в ходе завершающего этапа государственных испытаний в море.

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      Даниил Иринин
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