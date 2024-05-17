Королева Камилла встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Королеву Британии заметили с маркизой, которую считают любовницей принца Уильяма

Королева Великобритании Камиллу заметили в обществе Роуз Ханбери, которую подозревают в связи с принцем Уильямом. Об этом пишет ET Online.

Супруга Карла III встретилась с Роуз Ханбери, маркизой Чамли, которую считают любовницей наследника британского престола, во время Конных соревнований по бадминтону. Королеву сфотографировали с Ханбери во время краткого разговора. На снимке обе женщины расслабленно улыбаются. Несколько дней спустя Роуз Ханбери в компании мужа появилась на службе посвящения Ордена Британской империи, на которой также присутствовали король Карл III и королева Камилла.

Слухи о романе Роуз и принца Уильяма ходят с 2019 года, однако они ни разу не получали подтверждения. В 2024 году версия об их возможной связи снова стала циркулировать в прессе после операции Кейт Миддлтон и ее последующего исчезновения, связанного с лечением рака.

Ханбери даже обратилась в суд и направила официальное уведомление американскому ведущему Стивену Кольберу после того, как в эфире своей передачи он назвал ее любовницей принца Уильяма.