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18:14, 17 мая 2024Бывший СССР

ВСУ предупредили о риске попадания в котел

Полковник Кошкин заявил о риске попадания ВСУ в котел в Харьковской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные могут зайти в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, что будет грозить украинским военным попаданием в котел, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«У ВСУ есть основания для переживаний по поводу того, что при активном движении Вооруженные силы России могут оказаться в их тылу, — предупредил Кошкин. — И для ВСУ это будет весьма печально».

Такое продвижение российских военных, как объяснил военный эксперт, может привести к попаданию ВСУ в котел в районе Харькова.

«Они об этом знают, нужно быть готовыми ко всему», — заключил Кошкин.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области. Также, по его словам, российское командование значительно усилило тактическую группировку «Север»

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      Наталия Белова
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