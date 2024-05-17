ВСУ предупредили о риске попадания в котел

Полковник Кошкин заявил о риске попадания ВСУ в котел в Харьковской области

Российские военные могут зайти в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, что будет грозить украинским военным попаданием в котел, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«У ВСУ есть основания для переживаний по поводу того, что при активном движении Вооруженные силы России могут оказаться в их тылу, — предупредил Кошкин. — И для ВСУ это будет весьма печально».

Такое продвижение российских военных, как объяснил военный эксперт, может привести к попаданию ВСУ в котел в районе Харькова.

«Они об этом знают, нужно быть готовыми ко всему», — заключил Кошкин.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области. Также, по его словам, российское командование значительно усилило тактическую группировку «Север»

