Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский: ВС России расширили зону боевых действий под Харьковом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», — написал главнокомандующий.

По его словам, российское командование значительно усилило тактическую группировку «Север», чтобы выйти в район поселка Белый Колодезь и развернуть наступательные силы в тылу ВСУ.

Ранее на Украине призвали Сырского и других военных чиновников выступить в Верховной Раде и доложить о состоянии дел на фронте.