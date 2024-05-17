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12:40, 17 мая 2024Бывший СССР

Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский: ВС России расширили зону боевых действий под Харьковом
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian presidential press service / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», — написал главнокомандующий.

По его словам, российское командование значительно усилило тактическую группировку «Север», чтобы выйти в район поселка Белый Колодезь и развернуть наступательные силы в тылу ВСУ.

Ранее на Украине призвали Сырского и других военных чиновников выступить в Верховной Раде и доложить о состоянии дел на фронте.

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      Илья Таксюр
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