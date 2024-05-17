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17:06, 17 мая 2024Бывший СССР

Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

Кулеба не стал отвечать на вопрос об участии Турции и КНР в саммите в Швейцарии

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите в Швейцарии. Его слова приводит дипломатическое ведомство в Telegram-канале.

«Я доволен тенденцией увеличения количества участников. Но мы не можем называть всех публично», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос об участии Турции, Индии и КНР.

По его мнению, Россия может экономически и дипломатически вынудить страны отказаться от участия в саммите.

Ранее Кулеба опроверг информацию о тайных переговорах с Россией. По его мнению, цель подобных слухов — уменьшение числа участников мирного саммита по Украине в Швейцарии.

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      Валентин Карант
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