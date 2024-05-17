Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:12, 17 мая 2024Мир

В США посмеялись над концертом Блинкена в Киеве

Риттер: Блинкен задумался о новой работе после концерта в Киеве

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в баре Киева, возможно, «готовится к новой работе». Об этом РИА Новости рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла», — пошутил эксперт. Он также указал, что Блинкен в Киеве рассказывал сказки об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться, однако реальность такова, что у Украины нет шансов одержать верх в конфликте.

14 мая в перерыве между переговорами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен сходил в киевский бар. Там американский дипломат сыграл на гитаре вместе с местной группой.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал поведение Блинкена странным. «Госсекретарь США посещает Украину, в то время как на нее движется с нового направления со стороны ядерной сверхдержавы, а главный дипломат США останавливается, чтобы дать концерт? Это удивительно», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии Вучич процитировал Георгия Жукова. К чему политик вспомнил высказывание советского маршала?

      Подполье сообщило о задерживающих жителей Херсона военкомах

      Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

      Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе

      Военные ВСУ массово сдались в плен российским бойцам под Харьковом

      Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

      Россиянам дали советы по установке бассейна на участке

      Украинских военных инженеров уличили в воровстве

      Россиян предупредили о краже сим-карт мошенниками

      Сотрудница службы поддержки оригинально проучила оскорблявшую ее клиентку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше