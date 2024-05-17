Риттер: Блинкен задумался о новой работе после концерта в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в баре Киева, возможно, «готовится к новой работе». Об этом РИА Новости рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла», — пошутил эксперт. Он также указал, что Блинкен в Киеве рассказывал сказки об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться, однако реальность такова, что у Украины нет шансов одержать верх в конфликте.

14 мая в перерыве между переговорами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен сходил в киевский бар. Там американский дипломат сыграл на гитаре вместе с местной группой.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал поведение Блинкена странным. «Госсекретарь США посещает Украину, в то время как на нее движется с нового направления со стороны ядерной сверхдержавы, а главный дипломат США останавливается, чтобы дать концерт? Это удивительно», — отметил он.