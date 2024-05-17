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09:34, 17 мая 2024Забота о себе

Людям с ожирением рассказали о грамотных тренировках для похудения

Фото: Unsplash

Людям с ожирением перед тем, как начать тренироваться, надо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем. Как правильно организовать процесс занятий спортом при наличии лишнего веса, «Ленте.ру» рассказала мастер-тренер направления групповых тренировок XFIT Анастасия Юркова.

Фитнес-тренер заявила, что тренировки — это эффективный способ избавления от лишних килограммов, но перед тем как приступать к ним, очень важно проконсультироваться с врачом. Эта мера, по словам специалиста, необходима потому, что ожирению часто сопутствуют проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системой и опорно-двигательным аппаратом. Составлять программу тренировок, подчеркнула она, надо, опираясь на данные обследования.

Если у вас есть какие-либо ограничения по опорно-двигательному аппарату, например, дискомфорт, боли, изменения в суставах спине, начинать тренировочный процесс надо с упражнений, которые помогут скорректировать эти ограничения. Для этих целей лучше всего подойдут йога, пилатес и другие направления Body Mind

Анастасия ЮрковаФитнес-тренер

Также людям с лишним весом особое внимание при тренировках следует уделить кардиоупражнениям, так как они способствуют активному сжиганию жира и улучшают сердечно-сосудистую систему. Но и в этом случае, по мнению Юрковой, важно учитывать изначальную физическую подготовку, рекомендации врача кардиолога и пульс в состоянии покоя. Тренер предупредила, что лишний вес — это отягощение, поэтому на начальном этапе даже кардионагрузки надо выполнять с базовой равномерной тренировки в пульсовой зоне от 50-60 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений.

Обратите внимание на занятия в воде — акваэробику и плавание. Эти направления помогают получить достаточную физическую активность для снижения жировой массы тела и при этом снимают нагрузку с опорно-двигательного аппарата, что особенно важно при наличии большого лишнего веса

Анастасия Юрковафитнес-тренер

В заключение Юркова подчеркнула, что тренировки должны быть низкой интенсивности — это главное правило для людей с ожирением, которое поможет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом. При этом рекомендации по регулярности занятий стандартные — три-четыре раза в неделю, чтобы организм успевал восстанавливаться в перерывах между тренировками можно посещать спа-процедуры и массажи для усиления эффекта, добавила эксперт.

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      Наталья Обрядина
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