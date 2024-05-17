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15:13, 17 мая 2024Мир

Министр обороны Словакии сообщил о новой операции Фицо

Министр обороны Словакии Калиняк: Фицо перенес новую операцию

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, раненый в результате покушения, перенес новую операцию. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает РИА Новости.

«Роберт Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство», — заявил глава Минобороны.

Калиняк добавил, что премьер-министр продолжает находиться в серьезном, но стабильном состоянии.

Ранее директор Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова сообщила, что состояние здоровья Фицо после покушения остается тяжелым, добавив, что врачи удалили премьеру некротическую ткань.

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      Елизавета Мытарева
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