Министр обороны Словакии сообщил о новой операции Фицо

Министр обороны Словакии Калиняк: Фицо перенес новую операцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, раненый в результате покушения, перенес новую операцию. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает РИА Новости.

«Роберт Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство», — заявил глава Минобороны.

Калиняк добавил, что премьер-министр продолжает находиться в серьезном, но стабильном состоянии.

Ранее директор Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова сообщила, что состояние здоровья Фицо после покушения остается тяжелым, добавив, что врачи удалили премьеру некротическую ткань.