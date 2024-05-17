Министр обороны Словакии сообщил о новой операции Фицо
Министр обороны Словакии Калиняк: Фицо перенес новую операцию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, раненый в результате покушения, перенес новую операцию. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает РИА Новости.
«Роберт Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство», — заявил глава Минобороны.
Калиняк добавил, что премьер-министр продолжает находиться в серьезном, но стабильном состоянии.
Ранее директор Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова сообщила, что состояние здоровья Фицо после покушения остается тяжелым, добавив, что врачи удалили премьеру некротическую ткань.