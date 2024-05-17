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11:42, 17 мая 2024Экономика

Дачников призвали поливать грядки молоком

Агроном Коврижных: молочнокислые бактерии улучшают почву и борются с грибком

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Молоко и молочная сыворотка эффективны при обработке огорода. Как правильно удобрять грядки этим напитком, рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Ее цитируют «Белновости».

Содержащийся в молоке кальций укрепляет клеточные мембраны растений и помогает им выстоять при болезнях и непогоде. Калий способствует активному росту, стимулирует цветение и плодоношение. Магний участвует в фотосинтезе, а фосфор — в обмене веществ и формировании корней.

Оно содержит такие элементы, как кальций, калий, магний, фосфор, аминокислоты и другие полезные микроэлементы. Кальций укрепляет клеточные стенки растений, повышает их устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Калий способствует активному росту, цветению и плодоношению. Магний участвует в процессе фотосинтеза, обеспечивая растения энергией. Фосфор стимулирует развитие корневой системы, повышает иммунитет растений. Все эти элементы, содержащиеся в молоке, делают его ценным удобрением для вашего огорода.

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Лактоза, которой богата молочная сыворотка, служит питательной средой для полезных бактерий. Их роль — улучшать структуру почвы и бороться с патогенными грибками. С помощью сыворотки можно защитить посадки от мучнистой росы, фитофтороза и черной ножки. Кроме того, молочнокислые бактерии помогают растениям усваивать ценные вещества.

Для подкормки растений необходимо развести молоко или сыворотку с водой в пропорциях один к десяти и готовым раствором поливать растения под корень, избегая листьев. Если взять воду в соотношении двадцать к одному, то раствором можно будет опрыскивать растения целиком. Делать это необходимо рано утром или вечером, после заката. Добавив в раствор несколько капель йода, можно использовать его против тли. Также перед посевом в разведенном молоке можно замачивать семена. Процедура потребует нескольких часов.

Поливая грядки молоком, важно помнить определенные правила, предупреждает эксперт. Молоко или сыворотка должны быть свежими, а концентрация раствора не превышать допустимую. Не стоит устраивать растениям молочные ванны в жаркую солнечную погоду. Вдобавок не следует подкармливать молоком культуры, восприимчивые к фитопатогенам — например, огурцы.

Ранее дачникам посоветовали закапывать чайную заварку в грядках. Чай безопасен для огорода и насытит растения полезными веществами.

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      Виктория Клабукова
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