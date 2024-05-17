Мощный пожар на территории российского аэропорта попал на видео

Shot: пожар на территории аэропорта Минеральных Вод попал на видео

Мощный пожар на территории аэропорта Минеральных Вод попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, загоревшееся двухэтажное здание на территории российской авиагавани принадлежит частному лицу. Огонь охватил свыше 100 квадратных метров.

Отмечается, что на момент возгорания людей внутри не было, никто не пострадал. Сейчас воздушная гавань Минвод работает штатно, задержек рейсов нет.

Ранее 17 мая стало известно, что в Минеральных водах Ставропольского края загорелось здание аэропорта. Пожар начался в терминале прибытия. Уточнялось, что к посадке в загоревшейся авиагавани готовились самолеты из трех российских городов.