На Западе допустили новое наступление российских войск после Харькова

Bloomberg: ВС РФ после Харькова могут начать еще одно наступление в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России могут начать еще одно наступление в Запорожье после Харькова. С таким предположением выступил старший научный сотрудник британского Королевского института вооруженных сил Джон Уотлинг, сообщает Bloomberg.

«За наступлением на Харьков на северо-востоке Украины может последовать еще одно наступление вблизи Запорожья. Это отвлечет украинские резервы от восточного региона Донбасса, где Россия сможет затем активизировать свое основное наступление», — считает эксперт.

По его словам, российские войска попытаются заставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассредоточить свои силы вдоль линии фронта, чтобы создать слабую зону, которую они смогут использовать.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что разведка Великобритании предупредила ВСУ о наступлении ВС России под Харьковом, однако украинские войска не подготовились должным образом. Отмечается, что на самом деле оборонительные линии ВСУ были тонкими или вовсе отсутствовали.

