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20:00, 16 мая 2024Мир

Стало известно о предупреждении ВСУ британской разведкой о наступлении ВС России

Guardian: разведка Британии предупредила ВСУ о наступлении ВС РФ под Харьковом

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Разведка Великобритании предупредила Вооруженные силы Украины (ВСУ) о наступлении ВС России под Харьковом, однако украинские войска не подготовились должным образом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

«Было передано предупреждение от военной разведки Великобритании руководству Украины... Можно было ожидать, что атака будет быстро отражена», — заявил источник издания.

Отмечается, что на самом деле оборонительные линии ВСУ были тонкими или вовсе отсутствовали.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что ВСУ находятся в сложной ситуации на поле боя из-за задержек поставок оружия западными странами. Он также пообещал, что ситуация с боеприпасами у Киева улучшится в ближайшее время.

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      Семен Александров
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