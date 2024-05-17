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17:22, 17 мая 2024Ценности

Названа самая модная прическа 2024 года

Daily Mail: укладка с эффектом мокрых волос — самая модная прическа 2024 года

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Модные редакторы назвали самую модную прическу 2024 года. Соответствующий материал опубликован на Daily Mail.

По информации издания, в течение последних нескольких месяцев многие знаменитости появляются на публике с укладкой с эффектом мокрых волос. Подобные образы звезд журналисты заметили на различных мероприятиях, в том числе на Каннском кинофестивале и благотворительном балу Met Gala.

Среди инфлюэнсеров, последовавших тренду, оказались певица Tyla, актриса Эйми-Ффион Эдвардс, режиссер Грета Гервиг, поп-исполнительница Рита Ора и другие звезды A-листа. «Укладка с эффектом влажных волос всегда приковывает внимание!» — подчеркнул совладелец салона красоты Mark Ryan Райан Тригстад.

В апреле парикмахер-стилист Михаил Золотарев назвал россиянам главные причины облысения весной.

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      Карина Черных
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