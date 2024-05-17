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13:12, 17 мая 2024Экономика

Описаны последствия отказа от строительства микроквартир в Москве

Forbes: отказ от строительства микроквартир в Москве может быть рискованным

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Отказ от строительства микроквартир (площадью менее 28 квадратных метров) в Москве может быть рискованным для застройщиков и рынка жилья. Последствия новой меры описали опрошенные Forbes эксперты по недвижимости.

Студии до 28 «квадратов» занимают около 15 процентов от всего строящегося жилья в Москве, отметил вице-президент, руководитель блока маркетинга и продаж ГК «Страна девелопмент» Александр Гуторов. При этом многие специалисты подчеркнули, что такое жилье чаще всего встречается в проектах низкого и среднего ценового сегмента — отказ от него может снизить доступность и инвестиционную привлекательность недвижимости. В результате спрос на первичном рынке может резко упасть, прогнозируют эксперты.

Для застройщиков запрет на возведение маленьких квартир может обернуться дополнительными миллиардными расходами — им придется кардинально менять квартирографию и концепцию проектов. «Для участников рынка мы видим риски в виде сокращения темпов продаж и увеличения сроков реализации проектов, ведь с увеличением стоимости среднего бюджета лота возрастают и размер первоначального взноса, и ежемесячные платежи по ипотеке», — пояснил Гуторов.

16 мая стало известно, что в Москве решили запретить строить однокомнатные квартиры и студии меньше 28 квадратных метров, а также двухкомнатные квартиры меньше 44 квадратных метров. Мера будет распространяться только на жилье — апартаментов она не коснется.

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      Нина Ташевская
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