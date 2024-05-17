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19:34, 17 мая 2024Путешествия

Отдыхавшая в Таиланде с семьей пятилетняя девочка выпала из тук-тука и не выжила

Bangkok Post: пятилетняя девочка выпала из тук-тука на Пхукете и не выжила

Фото: Roman Sigaev / Shutterstock / Fotodom

Пятилетняя туристка, отдыхавшая с семьей на Пхукете, Таиланд, выпала из тук-тука на проезжую часть и не выжила. Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что девочка ехала с родителями на экскурсию. Она высунулась из окна, и в этот момент водитель затормозил, чтобы пропустить пешеходов на переходе. В результате туристка упала, получила тяжелую травму головы и потеряла сознание. В больнице врачи констатировали, что выжить ей не удалось.

Ранее турист пошел с семьей на пляж на популярном курорте Индии Гоа и не выжил после удара молнии. По данным местной полиции, когда группа людей из 7-8 человек, включая детей, поспешила к машине, в одного из них ударила молния.

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      Марк Успенский
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