Переодетый в женщину анимешник попытался изнасиловать российских школьниц

Mash: в Севастополе переодетый в женщину анимешник пытался изнасиловать школьниц

В Севастополе анимешник, переодетый в женщину, пытался изнасиловать двух 11-летних школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как выяснило издание, нападение на юных россиянок произошло неподалеку от художественного колледжа. Девочки сумели вырваться и рассказали обо всем родителям. Дядя одной из них выбежал на улицу вместе с другом и отправился искать обидчика. Парня нашли прятавшимся в кустах. Мужчины достали его и позвонили в полицию. Нападавший до приезда правоохранителей плакал и просил не обращаться с ним грубо, «потому что он — девочка».

Оперативникам он заявил, что является обычным косплеером и хотел просто познакомиться со школьницами. Излишнюю активность парень объяснил тем, что любит тактильность.

Ранее сообщалось, что в центре Волгограда неизвестный напал с ножом на школьницу.