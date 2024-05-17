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18:15, 17 мая 2024Культура

Перспективы Макаревича в Израиле оценили

Продюсер Рудченко предрек Макаревичу «разовый аншлаг» в Израиле

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил перспективы лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) после эмиграции в Израиль. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер предрек музыканту «разовый аншлаг» в новой стране. «Там много российских граждан, в том числе бывших граждан. Устроить тур по Израилю он не может. Он может сделать один концерт в столице, и все. Все, кто хочет его послушать, сделают это один раз», — пояснил он.

Рудченко заявил, что во время военного конфликта с Палестиной жителям Израиля «не до выступлений артистов». Он также отметил, что Макаревич практически не выступает в Европе. «Остаются только рамки, в которые он сам себя загнал», — заключил он.

Ранее продюсер объяснил, почему Макаревич повысил гонорар за выступления.

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      Мария Рюрикова
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