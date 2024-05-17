Продюсер объяснил повышение гонорара Макаревича после эмиграции

Продюсер Рудченко объяснил повышение гонорара Макаревича отсутствием гастролей

Продюсер Павел Рудченко объяснил повышение гонорара музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) после эмиграции. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер пояснил, что за рубежом у лидера группы «Машина времени» отсутствуют концерты и гастроли. «Макаревич больше живет на ранее собранную кубышку и монетизирует свое творчество через уже выпущенный контент. Так как у него сейчас конкретно упала монетизация, Макаревич компенсирует это более дорогой ставкой на свои выступления», — заключил Рудченко.

Ранее стало известно, что стоимость выступления артиста увеличилась на 5 тысяч евро. Сейчас Макаревич готов дать концерт за 35 тысяч евро (примерно 3,4 миллиона рублей). При этом во время своего выступления он сможет исполнять песни, которые ранее отказывался петь по политическим причинам.