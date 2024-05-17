Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:48, 17 мая 2024Культура

Певица Аврил Лавин отреагировала на слухи о замене двойником

Певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам о замене двойником

Фото: Dara-Michelle Farr / AdMedia / Globallookpress.com

Американская певица Аврил Лавин отреагировала на распространяемые фанатами слухи о том, что ее заменили двойником. Свою позицию она выразила в подкасте Call Her Daddy, выпуск доступен на YouTube.

Поклонники Лавин начали продвигать в сети теорию о том, что артистки не стало в 2003 году и с тех пор вместо нее на сцену выходит двойник по имени Мелисса Ванделла. По мнению сторонников этой теории, продюсеры не захотели терять приносящую прибыль звезду и начали выдавать за нее похожую женщину.

Лавин заявила, что это выдумки, к которым она относится спокойно. «Очевидно, что я — это я, это так глупо. Но, честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать», — заключила артистка.

Ранее стало известно, что российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов нанимал двойников участников коллектива ради большего заработка на концертах.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Россиян предупредили о риске подхватить опасную болезнь на даче

      Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

      Бежавшая от семьи и уехавшая из России чеченка попросила ее не искать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше