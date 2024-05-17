Певица Аврил Лавин отреагировала на слухи о замене двойником

Певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам о замене двойником

Американская певица Аврил Лавин отреагировала на распространяемые фанатами слухи о том, что ее заменили двойником. Свою позицию она выразила в подкасте Call Her Daddy, выпуск доступен на YouTube.

Поклонники Лавин начали продвигать в сети теорию о том, что артистки не стало в 2003 году и с тех пор вместо нее на сцену выходит двойник по имени Мелисса Ванделла. По мнению сторонников этой теории, продюсеры не захотели терять приносящую прибыль звезду и начали выдавать за нее похожую женщину.

Лавин заявила, что это выдумки, к которым она относится спокойно. «Очевидно, что я — это я, это так глупо. Но, честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать», — заключила артистка.

Ранее стало известно, что российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов нанимал двойников участников коллектива ради большего заработка на концертах.