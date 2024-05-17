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14:29, 17 мая 2024Силовые структуры

Подстреленного полковником МВД россиянина нашли на свалке

«Ъ»: под Рязанью нашли тело егеря, застреленного на охоте экс-главой УУР МВД

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На мусорной свалке рядом с рязанской деревней Морозовы Борки найден егерь Сергей Пентелин, пропавший во время охоты с участием бывшего заместителя начальника управления уголовного розыска (УУР) управления МВД Рязанской области полковника Виталия Цыплакова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Место сокрытия тела указал арестованный по обвинению в расправе экс-полицейский. Следователи искали Пентелина больше недели и в итоге обнаружили на глубине трех метров под мусором. Также выяснилось, что его, замотанного в полиэтиленовую пленку, несколько дней прятали в охотничьем домике. Летальным для егеря оказалось ранение в сердце от пули 12-го калибра. Она была выпущена из оружия Цыплакова, выяснили эксперты.

Вместе с ним по обвинению в расправе арестован бывший коллега Станислав Костин, также участвовавший в незаконной охоте. О заключении их под стражу стало известно 9 мая.

По версии следствия, 24 февраля 2024 года полицейские в компании из восьми человек участвовали в незаконной охоте на лося недалеко от села Собчаково. Утром на пяти снегоходах охотники отправилась в лес и вскоре вернулись с добычей. Во время этого мероприятия бесследно пропал егерь Пентелин. Было возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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