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12:21, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

В WhatsApp станет доступна функция блокировки чатов на связанных устройствах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользователям мессенджера WhatsApp станет доступна новая функция, которая позволит блокировать чаты на связанных устройствах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp тестирует опцию блокировки чатов на связанных устройствах. «Пользователи должны создать секретный код, чтобы открыть папку заблокированных чатов. Чтобы настроить секретный код, нужно создать его со своего основного телефона», — говорится в статье.

По словам экспертов, функция блокировки чатов повышает конфиденциальность пользователей. «Кроме того, заблокированные чаты постоянно синхронизируются на всех устройствах путем настройки секретного кода», — добавили специалисты.

Нововведение доступно некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последнее обновление бета-версии WhatsApp для Android из магазина Google Play. Опция будет доступна большему количеству людей в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать групповые чаты.

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      Олег Давыдов
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