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04:02, 17 мая 2024Ценности

Популярная актриса показала фигуру в леопардовом купальнике

Популярная актриса Хлоя Бэйли показала фигуру в леопардовом купальнике

Фото: @chloebailey

Популярная американская актриса и певица Хлоя Бэйли показала откровенные снимки с отдыха. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя телезвезда, которая проводит отпуск на острове Сент-Люсия, позировала на фоне океана в леопардовом купальнике. с вырезом декольте. Знаменитость запечатлели стоящей на камнях с собранными в хвост волосами и нюдовым макияжем. Свой пляжный образ она дополнила несколькими украшениями: ожерельем, кольцами и серьгами.

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Подписчики восхитились фигурой Бэйли в комментариях. «Красотка», «Просто вау», «Идеальная фигура», «Самая красивая девушка», — писали они.

В апреле американскую телезвезду и модель Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи. 25-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в винтажном платье Jean Paul Gaultier облегающего кроя с декольте и прозрачной юбкой. Таким образом бизнесвумен поздравила поклонников с праздником.

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      Карина Черных
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