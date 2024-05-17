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16:18, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Популярный YouTube-блогер развеял миф о своей работе

YouTube-блогер Дмитрий Масленников заявил, что в блогинге нет конкуренции

Кадр: Ярослав Андреев / YouTube

Популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников заявил, что в блогинге нет конкуренции, вопреки распространенному мнению о том, что новым авторам тяжело начинать работу в этой сфере. Миф о своей работе он развеял в подкасте продюсера Ярослава Андреева, доступном на YouTube.

Масленников опроверг распространенное убеждение о том, что в блогинге большая конкуренция. «Конкуренции нет вообще нигде. Контент — такая вещь, если ты сделаешь это прикольно, по-новому, замороченно, с каким-то другим посылом, это найдет свою аудиторию, и ты в любом случае наберешь подписчиков, будешь развиваться», — рассказал Масленников.

В качестве примера блогер привел формат экстремальных пряток, который, по его словам, изжил себя. «И самый последний снял их я, мы взяли этот формат, передали, по-новому на него посмотрели и задали новый тренд, который до сих пор идет», — пояснил он.

Ранее Масленников дал советы тем, кто хочет прославиться в сети. Блогер заявил, что начинающим авторам контента нужно много трудиться, чтобы достичь успеха. По его мнению, успех зависит в первую очередь от упорства.

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      Олег Давыдов
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